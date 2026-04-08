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Raio assusta pedestres durante chuva em Camaragibe

O momento foi registrado por uma câmera de segurança

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/04/2026 às 14:31

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Raio assusta pedestres durante chuva em Camaragibe/Reprodução/Redes sociais

Raio assusta pedestres durante chuva em Camaragibe (Reprodução/Redes sociais)

Um raio atingiu a Rua Eliza Cabral, no centro de Camaragibe, na manhã desta quarta-feira (8), durante uma forte chuva. O momento foi registrado por uma câmera de segurança, que captou o clarão e o forte estrondo da descarga elétrica.

Pedestres que passavam pelo local foram surpreendidos pela intensidade do fenômeno e reagiram com susto. Apesar do impacto, não há informações sobre feridos.

Camaragibe , Chuva , Chuvas , Grande Recife , RAIO , Região Metropolitana do Recife
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