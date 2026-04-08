Apac: dois municípios da Região Metropolitana do Recife acumulam grande volume de chuva nas últimas horas
Segundo o monitoramento da Apac, chuva em municípios do Grande Recife supera os 66 mm, nas últimas 6 horas, e 74 mm, nas últimas 12 horas
Publicado: 08/04/2026 às 14:22
De acordo com a previsão, essa chuva é decorrente de um canal de umidade que passa pelas regiões. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
Até o início da tarde desta quarta-feira, a chuva que cai no estado de Pernambuco se concentrou na Região Metropolitana do Recife e dois municípios registram grandes volumes de água acumulada.
Conforme monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nas últimas 6 horas, Camaragibe atingiu 66,21 mm e Itamaracá, 49,4 mm.
Considerando as últimas 12 horas, acontece a inversão: Itamaracá fica como o município onde mais choveu (74,2 mm). Camaragibe (66,61 mm) vem em seguida.
O acumulado de chuva também é alto em Araçoiaba e Itapissuma, superando os 40 mm, nas últimas 6 horas.
Itapissuma e Ipojuca superam os 50 mm, nas últimas 12 horas.
Confira o ranking dos maiores acúmulos:
Nas últimas 12h
Ilha de Itamaracá | 74,2 mm
Camaragibe | 66,61 mm
Itapissuma | 57 mm
Ipojuca | 52,47 mm
Araçoiaba | 47,8 mm
Igarassu | 44,91 mm
Abreu e Lima | 42,8 mm
Timbaúba | 37,6 mm
Goiana | 36,4 mm ([APAC] Ponta de Pedra)
Nas últimas 6h:
Camaragibe | 66,21 mm
Ilha de Itamaracá | 49,4 mm
Araçoiaba | 42,6 mm
Itapissuma | 41,2 mm
Timbaúba | 37,6 mm
Abreu e Lima | 37,4 mm
Igarassu | 36,61 mm
Recife | 32 mm