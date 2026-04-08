Apac: dois municípios da Região Metropolitana do Recife acumulam grande volume de chuva nas últimas horas

Segundo o monitoramento da Apac, chuva em municípios do Grande Recife supera os 66 mm, nas últimas 6 horas, e 74 mm, nas últimas 12 horas

De acordo com a previsão, essa chuva é decorrente de um canal de umidade que passa pelas regiões. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Até o início da tarde desta quarta-feira, a chuva que cai no estado de Pernambuco se concentrou na Região Metropolitana do Recife e dois municípios registram grandes volumes de água acumulada.

Conforme monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nas últimas 6 horas, Camaragibe atingiu 66,21 mm e Itamaracá, 49,4 mm.

Considerando as últimas 12 horas, acontece a inversão: Itamaracá fica como o município onde mais choveu (74,2 mm). Camaragibe (66,61 mm) vem em seguida.

O acumulado de chuva também é alto em Araçoiaba e Itapissuma, superando os 40 mm, nas últimas 6 horas.

Itapissuma e Ipojuca superam os 50 mm, nas últimas 12 horas.

Confira o ranking dos maiores acúmulos:

Nas últimas 12h

Ilha de Itamaracá | 74,2 mm

Camaragibe | 66,61 mm

Itapissuma | 57 mm

Ipojuca | 52,47 mm

Araçoiaba | 47,8 mm

Igarassu | 44,91 mm

Abreu e Lima | 42,8 mm

Timbaúba | 37,6 mm

Goiana | 36,4 mm ([APAC] Ponta de Pedra)

Nas últimas 6h:

Camaragibe | 66,21 mm

Ilha de Itamaracá | 49,4 mm

Araçoiaba | 42,6 mm

Itapissuma | 41,2 mm

Timbaúba | 37,6 mm

Abreu e Lima | 37,4 mm

Igarassu | 36,61 mm

Recife | 32 mm