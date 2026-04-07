Chuvas suspendem atividades presenciais da Unicap, no Recife

Unicap fica localizada na Boa Vista, no Recife (Foto: Unicap/Divulgação)

Diante da manutenção do alerta vermelho emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) e da previsão de continuidade das chuvas para a madrugada e manhã de quarta-feira (8), a Universidade Católica do Recife (Unicap), no Recife, anunciou mudanças no funcionamento acadêmico e administrativo.

As aulas presenciais da manhã foram suspensas e serão realizadas de forma remota, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos horários habituais, podendo ocorrer de maneira síncrona (ao vivo) ou assíncrona (com disponibilização de materiais e atividades).

Segundo a instituição, as atividades práticas dos cursos da área de Saúde e Ciências da Vida seguem mantidas conforme o calendário previsto em portaria interna. Já o atendimento administrativo funcionará prioritariamente de forma remota, podendo ocorrer presencialmente conforme orientação de cada setor.

A universidade também destacou que segue monitorando as condições climáticas e deve divulgar novas orientações ao longo do dia sobre o funcionamento nos turnos da tarde e da noite.