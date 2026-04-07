Apac atualiza previsão de chuva: alerta vermelho segue ativo para Grande Recife e Zona da Mata

O alerta foi renovado devido ao risco de alagamentos e deslizamento durante as chuvas

Recife debaixo de chuva (Rafael Vieira/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) manteve o alerta vermelho devido à previsão de continuidade das chuvas entre a madrugada e a manhã de quarta-feira (8), aumentando o risco de deslizamentos e alagamentos, especialmente na Região Metropolitana do Recife.

Segundo o meteorologista Fabiano Prestêlo, os maiores acumulados foram registrados na Região Metropolitana. “Tivemos chuvas muito intensas na Região Metropolitana, com destaque para Olinda e Paulista, municípios onde choveu mais de 100 milímetros”, afirmou.

Diante do cenário, o aviso máximo foi mantido diante das instabilidades climáticas. Imagens de satélite analisadas pelo órgão mostram grande concentração de nebulosidade sobre praticamente todo o território pernambucano, alimentada pela umidade vinda do oceano.

“Há bastante nebulosidade praticamente em todo o estado de Pernambuco, vindo também do oceano em direção ao continente. Isso indica que podemos ter chuvas no final deste dia de terça-feira e também amanhã, durante a madrugada e o início da manhã de quarta-feira”, explicou Fabiano Prestêlo.

Os radares meteorológicos também já identificam núcleos de chuva se formando no oceano e avançando em direção ao litoral, com maior impacto previsto para a Mata Sul, Região Metropolitana e Mata Norte.

Apesar disso, a tendência é de redução da intensidade das chuvas à medida que o sistema avança para o interior do estado. “Conforme a chuva avança pelo continente, ela vai perdendo intensidade. Ou seja, as precipitações no Agreste e no Sertão, de hoje para amanhã, tendem a ser menos intensas do que as registradas no litoral e na Zona da Mata”, destacou o meteorologista.

A orientação das autoridades é que a população acompanhe os avisos oficiais e evite áreas de risco durante o período de chuvas intensas.

