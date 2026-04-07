Amarelo, laranja e vermelho: entenda os níveis de alerta de chuva da Apac

O alerta mais extremo foi emitido pela Apac na manhã desta terça-feira (7)

Imagens aéreas que circulam nas redes sociais mostram diversas ruas alagadas, dificultando a saída dos moradores de suas residências. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Por causa das fortes chuvas que atingem Pernambuco desde a última semana, a população do estado deve estar atenta aos alertas emitidos por autoridades meteorológicas, para prevenir acidentes e riscos durante as tempestades.

Uma das entidades a se considerar em relação a avisos sobre clima em Pernambuco é a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que, através do seu site e, principalmente, do Instagram, serve como um dos indicadores principais para medir a segurança da população nos dias de chuva.

Com um sistema de alerta dividido em três níveis (amarelo, laranja e vermelho), a Apac auxilia no monitoramento da situação temporal e na preparação dos moradores para qualquer tipo de risco.

Saiba o que significa cada nível de alerta emitido pela agência:

Alerta amarelo

O alerta na cor amarela significa Estado de Observação. Segundo a Apac, "chuva prevista ou observada com intensidade moderada, com menor probabilidade de causar impactos". São chuvas com menos de 30 mm registrados e com redução gradual prevista pela agência.

Alerta laranja

Estado de Atenção, ou seja, chuvas moderadas à fortes que podem se intensificar, com potencial de alcançar até 50 mm e possíveis riscos médios a altos.

Alerta vermelho

Sinaliza uma grande possibilidade de chuvas fortes e alto risco para a população.

Este alerta, o mais extremo, foi emitido na manhã desta terça-feira (7) para a Mata Norte, Mata Sul e a Região Metropolitana do Recife.

Recomendações

É importante que os cidadãos estejam atentos a esses avisos em dias de chuva, para evitar acidentes ou ocorrências mais graves.

Consequências da chuva

Na noite dessa segunda-feira (6), as fortes chuvas causaram um desabamento na comunidade do Pilar, no Recife. Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas.

Na manhã desta terça, mais uma ocorrência motivada pelas tempestades: o Canal do Fragoso, em Olinda, transbordou e 10 pessoas precisaram ser resgatadas pelos bombeiros.

Quedas de energia foram registradas em bairros de Paulista e Recife.

Olinda, Paulista e Recife são as três cidades com o maior acumulado de chuvas nas últimas 12 horas, segundo a Apac.