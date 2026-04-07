Balanço dos Bombeiros: 16 chamadas para queda de árvores, busca e salvamento, além de resgate de animais

Segundo balanço, Corpo de Bombeiros foi acionado 16 vezes durante a manhã desta terça (7) de muita chuva

Bombeiros atuando durante chuvas desta terça em Olinda (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) divulgou um balanço das ações desenvolvidas na manhã desta terça-feira (7) decorrentes das fortes chuvas na Região Metropolitana do Recife.

Foram registrados 16 acionamentos, segundo dados do Sinesp Segurança.

Dentre as ocorrências, destaque para as quedas de árvores, buscas e salvamentos e resgates de animais.

As quedas de árvores somaram cinco registros, sendo dois no Recife, dois em Paulista e um em Jaboatão dos Guararapes.

As ações de busca e salvamento de pessoas totalizaram quatro ocorrências, sendo três em Olinda e uma em Paulista.

Já os resgates de animais contabilizaram três atendimentos, todos no Recife.

Também foram registradas duas ocorrências de desabamento, uma no Recife, no bairro do Pilar, e outra em Olinda.

Além disso, houve um registro de alagamento no Recife e uma ocorrência de corte de árvore, também na capital pernambucana.