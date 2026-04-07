SDS expulsa PM por fugir de blitz com carro roubado e planejar homicídio

Um ex-PM, que participou da ação criminosa com carro roubado, também recebeu a pena da SDS, cuja aplicação dependerá de eventual tentativa de reintegração à corporação

Sede da SDS-PE (Foto: Divulgação/SDS-PE)



Um policial militar foi excluído a bem da disciplina pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), após a conclusão de um Processo Administrativo Disciplinar que investigou sua conduta. No mesmo processo, um ex-PM também foi considerado culpado, mas só poderá sofrer a penalidade em caso de eventual reintegração à corporação.



De acordo com a portaria nº 2340, a apuração constatou que os envolvidos fugiram de uma blitz da Operação Lei Seca conduzindo um veículo roubado e com placas clonadas.



O processo também apontou o planejamento de uma ação armada clandestina com finalidade homicida.



Com base nas conclusões da Corregedoria Geral, o secretário de Defesa Social decidiu pela exclusão dos dois, por considerar que as condutas violaram gravemente os princípios éticos e disciplinares da corporação.



A penalidade está prevista no Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco e será registrada nos assentamentos funcionais. No caso do ex-PM, a aplicação da sanção depende de eventual reintegração à corporação.



O processo foi encaminhado para a Corregedoria, que ficará responsável pelas medidas administrativas cabíveis.