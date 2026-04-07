Horas após posse como prefeito do Recife, Victor Marques encara 'crise' da chuva e desabamento no Pilar

O prefeito também pediu que a população evite sair de casa sem necessidade e redobre a atenção, principalmente em áreas de risco

Prefeito Victor Marques (Foto: Reprodução)

Recém-empossado prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB) iniciou sua gestão enfrentando um cenário de crise provocado pelas fortes chuvas que atingem a capital pernambucana. Logo no primeiro dia útil depois da posse, o gestor já buscou marcar presença, acompanhando de perto as ocorrências e tentando acelerar ações emergenciais para reduzir os impactos na população.

Na noite da segunda-feira (6), um desabamento na comunidade do Pilar, ao lado da prefeitura, no Centro da cidade, deixou dois mortos e dois feridos.

As vítimas foram socorridas por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Victor esteve no Centro de Operações do Recife (COP), monitorando a atuação da Defesa Civil e o apoio da Assistência Social às famílias atingidas.

Já na manhã desta terça-feira (7), por volta das 5h30, ele voltou ao COP para atualizar a situação da cidade, que entrou em estágio de alerta e passou a adotar novos protocolos de segurança.

Entre as medidas anunciadas estão a suspensão das aulas da rede municipal no turno da manhã e a paralisação de serviços não essenciais.

O prefeito também pediu que a população evite sair de casa sem necessidade e redobre a atenção, principalmente em áreas de risco, seguindo as orientações da Defesa Civil. “A nossa prioridade é proteger vidas”, afirmou.

Ele também informou a abertura de três abrigos emergenciais nos bairros do Cajueiro, além do Centro Social Bidu Krause e a Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, para receber famílias que precisarem sair de casa.

Durante visita a um dos abrigos, no Cajueiro, Victor explicou que o espaço oferece kits de higiene, enxoval, alimentação e apoio para crianças. O local tem capacidade para até 100 pessoas e também vai ajudar as famílias no retorno para casa, com distribuição de cestas básicas e materiais de limpeza.

Além disso, o prefeito acompanhou serviços de prevenção, como a limpeza de canais. Segundo ele, só em 2026 já foram desobstruídos 44 canais, numa tentativa de diminuir alagamentos, especialmente em áreas mais críticas da cidade, como a região do Canal da Malária, no Ipsep.