Operação Mercador cumpre 18 mandados contra grupo suspeito de corrupção de menores e adulteração de veículos

A operação Mercardor foi deflagrada na manhã desta terça-feira (7) e cumpre 18 madaddos contra grupo suspeito de corrupção de menores e adulteração de veículos

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

Criminosos envolvidos com práticas de corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são alvo de 18 mandados da Polícia Civil de Pernambuco durante a deflagração da Operação Mercador, na manhã desta terça-feira (6).

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão e 12 de busca e apreensão domiciliar.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo das Garantias da Vara Criminal da Comarca de Serrita e cumpridas em Jardim, Crato, Salgueiro, Cedro, Cabo de Santo Agostinho e Cachoeirinha.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações tiveram início em março de 2025. Durante a execução, foram empregados 50 policiais civis, incluindo delegados, escrivães e agentes.

A corporação recebeu apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e da Polícia Civil do Ceará.

