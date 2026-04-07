Homem morre eletrocutado durante instalação de bomba d’água em Garanhuns

O eletricista morreu enquanto instalava uma bomba d’água em uma residência nesta segunda (6), no bairro Brasília, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Um homem, de 28 anos, morreu eletrocutado, nesta segunda-feira (6), enquanto realizava a instalação de uma bomba d’água em uma residência no bairro Brasília, em Garanhuns, no Agreste do estado.



A vítima, identificada como Daniel Izídio dos Santos, fazia a ligação elétrica da obra quando o acidente aconteceu.



Segundo relatos colegas de traballho, o serviço estava sendo dividido: dois profissionais estavam no telhado fazendo a ligação da boia, enquanto Daniel ficou encarregado da conexão elétrica da bomba.



Pouco tempo depois, ele foi encontrado dentro de uma caixa d’água onde executava a atividade. A hipótese inicial é de que tenha ocorrido uma descarga elétrica.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram chamadas, mas apenas puderam confirmar a morte no local. O resgate do corpo foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.



A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).



O caso está sob a responsabilidade da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns. “Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento”, declarou a Polícia Civil do estado em nota.

