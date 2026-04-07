'Brigamos por cada palmo de campo': técnico do Santa Cruz valoriza entrega do elenco

Em jogo marcado por adversidades, Claudinei Oliveira valoriza atuação do elenco e apoio da torcida do Santa Cruz

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Mesmo em meio a uma série de adversidades, o Santa Cruz iniciou sua caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro com vitória ao bater o Itabaiana por 1 a 0, na Arena Pernambuco, resultado que foi bastante valorizado pelo técnico Claudinei Oliveira.

Mesmo diante de um gramado em condições irregulares, de uma interrupção por falha na iluminação, além da chuva intensa e do campo encharcado, o treinador destacou a entrega dos jogadores como fator determinante para o resultado positivo.



Segundo Claudinei Oliveira, o grupo demonstrou maturidade ao transformar os obstáculos em motivação, mantendo o nível de concentração e competitividade durante toda a partida, sem permitir que os problemas externos interferissem diretamente no desempenho coletivo dentro de campo.

“O time não se abateu com as dificuldades. Pelo contrário, encarou como uma oportunidade, principalmente neste início de competição, em que teremos poucos jogos em casa nas primeiras rodadas”, afirmou o técnico.

O comandante tricolor também ponderou sobre o nível técnico da partida, reconhecendo erros de passe, dificuldades na construção das jogadas e limitações impostas pelo estado do gramado, mas contextualizando o cenário enfrentado.

“Claro que teve erro técnico, erro de passe. Em condições assim, é difícil avaliar. Não teve mais tática, teve estratégia”, explicou. “Estou muito satisfeito com a entrega de todos. Não é fácil encontrar um grupo tão comprometido”, acrescentou, destacando ainda o período de preparação. “Trabalhamos por um mês, ninguém reclamou de nada.”

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Outro ponto destacado foi a presença da torcida tricolor, que mais uma vez mostrou sua força. Mesmo sob chuva e em uma noite de segunda-feira, mais de 10 mil torcedores compareceram ao estádio, incentivando a equipe tricolor do início ao fim. O treinador elogiou o apoio vindo das arquibancadas e ressaltou a importância dessa conexão entre time e torcida ao longo da competição, sobretudo em momentos de maior dificuldade.

“Parece que depois que voltou do apagão tinha mais gente. Essa parada foi boa, porque chegou mais gente”, comentou, em tom descontraído.

“Estou muito feliz pelos três pontos e pelo apoio. Poucos clubes no Brasil colocariam mais de 10 mil torcedores no estádio com essa chuva”, completou o comandante.

Com o resultado, o Santa Cruz inicia a Série C somando três pontos importantes e ganha confiança para a sequência da competição. Agora, a equipe volta as atenções para o próximo compromisso, quando enfrenta o Floresta, no domingo (12), às 17h, no Estádio Domingão, em busca de manter o bom início e consolidar sua campanha nas primeiras rodadas.

