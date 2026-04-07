Tragédia no Pilar: casal que morreu e feridos no desabamento no Centro do Recife são identificados

Com a queda do casarão, um casal morreu no local e um homem e uma mulher ficaram sob os escombros, sendo levados para o Hospital da Restauração (HR), na área central da cidade

Imóvel desabou e deixou mortos e feridos no Pilar, no Recife (Karol Rodrigues/DP)

A tragédia do Pilar, no Centro do Recife, deixou dois mortos e dois feridos, na noite de segunda (6).

Com a queda do casarão, um casal morreu no local e um homem e uma mulher ficaram sob os escombros, sendo levados para o Hospital da Restauração (HR), na área central da cidade.

Os mortos foram identificados como Simone Maria de Oliveira, de 56 anos, e Fabiano Lourenço de Araújo, de 45 anos.

Os feridos hospitalizados são Ana Carolina da Costa Silva, de 31 anos, e Sidclei de Oliveira, de 29 anos.



Segundo o HR informou nesta terça (7), as pessoas que deram entrada na unidade sofreram politraumatismo. Elas estão internados com quadro de saúde estável.

O desabamento aconteceu por volta das 20h, num imóvel que funcionava como ocupação irregular e estava localizado próximo ao cruzamento das ruas Bernardo Vieira de Melo e do Ocidente.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e enviou equipes ao local para atender a ocorrência.