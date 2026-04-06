Chuva: Apac renova alerta laranja para o Grande Recife e Zona da Mata

Aviso meteorológico prevê pancadas intensas no Grande Recife, Zona da Mata e Agreste até a noite da terça-feira (7)

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um aviso meteorológico colocando Pernambuco em estado de atenção devido à previsão de chuvas com intensidade moderada a forte entre a noite desta segunda-feira (6) e a terça-feira (7). O alerta é uma renovação e segue válido até as 23h da terça-feira (7).

De acordo com o órgão, as pancadas de chuva devem atingir principalmente as regiões da Zona da Mata e do Grande Recife, onde a intensidade pode variar de moderada a forte ao longo do período.

Já no Agreste, a previsão indica chuvas de intensidade moderada, com de episódios pontualmente fortes.

Diante do cenário, a Apac orienta que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e siga as recomendações da Defesa Civil, especialmente em áreas de risco. Situações como alagamentos e transtornos no trânsito podem ocorrer em função do volume de chuvas.