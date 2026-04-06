Chuva, raios e trovões: Apac emite alerta para três regiões do estado; confira

Segundo o aviso, há possibilidade de pancadas de chuvas de moderadas a fortes, no Grande Recife e nas Zonas da Mata Norte Sul, ao longo desta segunda (6).

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, no fim da noite de domingo (5), um alerta de chuvas para três regiões do estado.

Segundo o aviso, há possibilidade de pancadas de chuvas de moderadas a fortes, no Grande Recife e nas Zonas da Mata Norte Sul.

O alerta 29/2026 foi emitido por volta das 22h40 de domingo e vale até as 22h desta segunda (6).

Diante disso, a população deve seguir as orientações da Defesa Civil.

“Sistema conhecido como Distúrbio Ondulatório de Leste deverá favorecer pancadas de chuva com intensidade moderada a forte a partir desta segunda-feira (6) ao longo do litoral pernambucano. Há possibilidade das pancadas de chuva vir acompanhadas de raios e trovões”, informou a a Apac.



Alagamentos

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pontos de alagamentos no Grande Recife neste Domingo de Páscoa (5).

A região e o estado registraram chuvas intensas desde o sábado (4), que ultrapassam os 40 mm nas últimas 24h, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).

Os vídeos são das Ruas Aracatu e Doutro Aniceto Varejão, em Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Moradores da região relataram ao Diario que as chuvas estão constantes desde às 10h.

Na Estrada da Batalha, em Prazeres, também em Jaboatão, muita água acumulada nas ruas também foi flagrada em vídeos.