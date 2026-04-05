Chuva no Grande Recife: confira previsão do tempo para a semana na região, segundo a APAC

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) publicou a previsão do tempo da semana no Grande Recife e em outras regiões do estado

APAC publicou previsão do tempo para a semana em todas as regiões do estado (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Após um fim de semana de chuvas, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) publicou, neste domingo (4), a previsão do tempo da semana no Grande Recife e no estado. A Região Metropolitana da capital, segundo a expectativa, terá um aumento de precipitação ao longo dos dias.

A previsão da APAC aponta que a segunda-feira (6) deverá ter chuva fraca a moderada. Na terça (7), a precipitação pode ser de moderada a forte, assim como a quarta (8).

Para a quinta (9), a chuva deve ser moderada. Na sexta (10), a precipatação deve diminuir, fraca a moderada.

Outras regiões

Para as Mata Norte e Sul, a Apac prevê exatamente as mesmas condições do Grande Recife.

No Agreste, o órgão espera uma segunda (6) e terça (7) com chuva fraca a moderada. Na quarta (8) e quinta (9), a precipitação moderada consta na tabela. A sexta (10), tem uma expectativa de chuva fraca a moderada.

O Sertão de Pernambuco poderá ter chuvas fracas a moderadas na segunda (6), e moderadas na terça (7) e quarta (8). Na sexta (10), a precipatação esperada é fraca a moderada.

Já na região do Sertão de São Francisco, é esperada chuva fraca todos os dias, conforme a tabela.

Segundo a APAC, a previsão de chuvas fracas dá conta de uma precipitação entre 2 e 10mm. Em situações de chuva fraca a moderada, a variação é de 10 a 30mm.

Para as chuvas moderadas, são esperadas precipitações entre 30 e 50mm; enquanto para moderada a forte, 50 a 100mm.