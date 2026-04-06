Após homem matar capivara em Boa Viagem, CPRH orienta sobre convivência com animais silvestres

Vídeo mostra homem matando capivara a pauladas (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

A morte de uma capivara no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, levou a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) a emitir orientações à população sobre como agir diante da presença desses animais em áreas urbanas. O caso, registrado na madrugada desta segunda-feira (6), está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo a CPRH, é fundamental manter distância das capivaras e evitar qualquer tipo de interação direta. Apesar de geralmente apresentarem comportamento tranquilo, esses animais são silvestres e podem reagir de forma agressiva quando se sentem ameaçados, especialmente em situações de defesa ou quando estão acompanhados de filhotes.

A recomendação é que, ao encontrar capivaras em parques, ruas ou outros espaços públicos, as pessoas apenas observem à distância. A aproximação, o contato físico e a tentativa de alimentar os animais não são indicados. Além de interferir nos hábitos naturais da espécie, esse tipo de comportamento pode expor a população a riscos à saúde.

Entre as preocupações está a possibilidade de transmissão de doenças, como a febre maculosa, associada a parasitas que podem estar presentes nesses animais. Por isso, a orientação é não tocar nem oferecer alimento às capivaras, contribuindo para uma convivência mais segura.

A CPRH também destacou a importância ecológica da espécie. As capivaras desempenham papel relevante na manutenção de áreas alagadas e no controle da vegetação aquática, sendo essenciais para o equilíbrio ambiental.

Entenda o caso

Uma capivara foi morta a pauladas por um homem na Rua Professor Augusto Lins de Silva, em Boa Viagem. O crime foi registrado por câmeras de segurança por volta da 1h10 da madrugada.

As imagens mostram um homem segurando um objeto semelhante a um cabo de vassoura. Ele corre pela rua, contorna carros estacionados e, em seguida, começa a desferir golpes contra o animal, que não aparece diretamente nas imagens.

As agressões duraram cerca de um minuto. Durante a ação, é possível ouvir gritos de pessoas que presenciaram a cena, condenando a atitude do agressor e ameaçando acionar a polícia. Após o ataque, o homem fugiu do local.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma) está ciente do caso e iniciou as diligências para identificar o responsável.

