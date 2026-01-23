Capivara faz dois aviões arremeterem no Aeroporto dos Guararapes na noite desta quinta (22)

A capivara foi localizada por funcionário de uma companhia em solo; durante operação para a retirada do animal, dois aviões foram obrigados a arremeter no Aeroporto dos Guararapes

Aeronaves aterrissaram com segunda após a retirada da capivara da pista (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Duas aeronaves foram obrigadas a arremeter ao tentar pousar no Aeroporto dos Guararapes Gilberto Freyre, na noite desta quinta-feira (22). Motivo: havia uma capivara passeando perto da pista.

Segundo a Aeroportos do Nordeste do Brasil (Aena), a concessionária que desde 2020 administra o Aeroporto dos Guararapes, um funcionário de uma empresa aérea que atua em solo observou o movimento de um animal nas imediações da pista.

“Seguindo as normas de segurança operacional, o animal foi retirado do local e a pista de pousos e decolagens passou por inspeção, sendo logo liberada”, disse a nota da Aena.

Entre 21h14 e 21h25, duas aeronaves arremeteram devido à operação para a retirada da capivara das proximidades da pista, realizando as aterrissagens pouco depois.

“Todas as operações ocorreram em segurança”, conclui a nota da Aena.