Vídeo: capivara fica presa em meio ao lixo na Imbiribeira, Zona Sul do Recife

Vídeo registra momento em que capivara fica presa no lixo em canal no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife

Capivara foi flagrada presa em meio ao lixo em canal na Imbiribeira, Zona Sul do Recife (Cortesia)

Uma capivara foi filmada presa em meio ao lixo no canal da Ilha do Zeca, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Nas imagens, é possível observar que a área, de reserva ambiental, se encontra repleta de resíduos.

Gravado na manhã deste sábado (31), o vídeo foi enviado ao Diario por um leitor. No registro, ele chama atenção para a quantidade de poluentes que chegam ao local através do canal.

"A gente pode observar bastante lixo e uma capivara presa em todo esse material, que não era nem para chegar à reserva", diz ele.