Grande Recife tem média de uma morte por tiro durante assaltos a cada nove dias em 2026

Das 20 pessoas foram baleadas em assaltos no Grande Recife este ano, 10 morreram, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado divulgado nesta segunda (6). O número configura uma média de uma morte a cada nove dias

Instituto de Medicina Legal (IML) (Arquivo DP)

A cada nove dias, uma pessoa acabou morrendo ao ser baleada em assaltos ocorridos no Grande Recife. O dado, referente aos primeiros 95 dias de 2026, foi extraído de um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, divulgado nesta segunda (6). Ao todo, foram 20 pessoas baleadas, sendo 10 mortes registradas.

O número ainda ilustra o crescimento no total de vítimas este ano: 18% em relação ao mesmo período de 2025, No ano passado, o Fogo Cruzado registrou 17 vítimas de tiros. Destas, seis morreram e 11 ficaram feridas. Apesar do aumento de baleados, o número de casos de assaltos e tentativas de roubo se manteve estável, com 21 ocorrências.

A morte do policial civil, Fabio Fernando Souza da Câmara, de 52 anos, é o caso mais recente de morte por tiro durante assalto na Região Metropolitana. No último dia 28 de março, Fábio estava de moto e foi abordado por ocupantes de outra moto, que dispararam contra o agente e fugiram. O caco aconteceu no bairro de Cidade Tabajara, em Olinda.

Dos 10 baleados mortos durante assaltos este ano, quatro eram agentes de segurança que estavam fora de serviço no momento do crime, observou o estudo. Isso configura 40% dos casos. Entre as vítimas alvejadas no mesmo período de 2025, uma trabalhava na segurança pública.

O estudo mostra, ainda, que Recife concentrou quase metade dos casos mapeados em 2026, com 10 episódios de assalto em que também houve ação com arma de fogo. Os outros municípios da Região Metropolitana afetados pela violência extrema durante roubos e tentativas foram Olinda, com quatro casos e quatro baleados; Jaboatão dos Guararapes: com três casos e 3 vítimas baleadas.