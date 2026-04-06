Samu recebeu mais de mil trotes por mês em 2025

Apesar de ser crime no Brasil, ligações para serviços de emergência ainda são uma realidade ano após ano

Samu (Divulgação/ Andréa Rêgo Barros/PCR)

Em 2025, o Samu Metropolitano do Recife recebeu, em média, mais de mil trotes no seu número 192. Em números absolutos, foram 14.479 ligações feitas sem que houvesse uma emergência real para ser atendida.



O montante é praticamente o mesmo registrado no ano anterior, quando foram feitos 14.748 trotes ao Samu Metropolitano. Em relação ao total de ligações recebidas, tanto em 2025 quanto em 2024, esses números chegam a quase 2% do total recebido pelo serviço.



Vale lembrar que passar trotes para o Samu é crime no Brasil, previsto no art. 266 do Código Penal, podendo resultar em detenção e multa.

Além disso, em Pernambuco, a Lei 16.878/2020 determina que responsáveis por linhas telefônicas que forem identificadas passando trotes tanto para o Samu quando para outros serviços de emergência – como Copom, Bombeiros, delegacias e Defesa Civil, sofrerão diversas sanções.



Entre as punições previstas estão multa, suspensão da linha e do direito de adquirir uma nova por dois anos (móvel ou fixa), suspensão de acessar qualquer benefício ou programa oferecido pelo governo do estado, entre outros.

De acordo com a Prefeitura do Recife, responsável pela gestão da Central de Regulação Médica do Samu Metropolitano, os trotes feitos a um serviço de emergência interferem diretamente no êxito no atendimento a uma vítima.

