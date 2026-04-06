Semana Registre-se oferece emissão gratuita de documentos em Pernambuco

A Semana Nacional do Registre-se em Pernambuco acontece entre os dias 13 e 17 de abril; a população LGBTQIAPN+ e pessoas idosas terão atendimento antecipado para esta segunda (6) e quinta (9), respectivamente

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) (Foto: Arquivo/TJPE)

Pernambuco recebe entre os dias 13 e 17 de abril a Semana Nacional do Registre-se, com emissão gratuita de documentos em cartórios de registro civil em todo o estado.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), durante o período, serão oferecidas certidões de nascimento, casamento e óbito, além de segunda via de documentos.

O atendimento é voltado a pessoas sem registro civil ou que precisam regularizar a documentação, incluindo população em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, indígenas e beneficiários de programas sociais.

Alguns atendimentos foram antecipados. A população LGBTQIAPN+ pode acessar os serviços a partir desta segunda-feira (6), no Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT, no bairro da Boa Vista, no Recife.

Já o atendimento para pessoas idosas começa no dia 9 de abril, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, também na capital.

A ação é do CNJ, com participação da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen-PE) e do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

