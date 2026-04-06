Vídeo mostra suspeito de matar idosa jogando objetos no mar após crime

Caso aconteceu em Paulista, no Grande Recife, no fim da tarde deste domingo (5). Imagens de câmera de segurança mostram o suspeito jogando no mar objetos logo após a morte da idosa

Câmeras de segurança registraram o suspeito logo após o crime (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suspeito de matar uma idosa a facadas em Paulista, no Grande Recife, jogando objetos no mar logo após o crime. Câmeras de segurança registraram o momento, no fim da tarde deste domingo (5).

O homem, vestido com camisa vermelha e calça preta, segue andando pela Avenida João Fonseca de Albuquerque, no fim da Rua Serra Leoa, onde aconteceu o crime, em Nossa Senhora do Ó. Ele se aproxima do mar, e lança alguns objetos, que nas imagens não são possíveis de identificar.

Logo após, ele segue caminhando tranquilamente até sair do alcance das câmeras. As imagens estão sendo compartilhadas por familiares de Maria Eliane Bezerra de Vasconcelos, de 63 anos, e moradores da localidade.

Relembre

Maria Eliane passava pela rua, por volta das 17h40, quando foi abordada por um homem. Ela foi esfaqueada pelo menos cinco vezes e morreu no local, antes de receber socorro.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) tava o caso como latrocínio, que é roubo seguido de morte. No entanto, não foi informado o que o criminoso levou da vítima.

Ainda segundo informações extraoficiais, Maria Eliane passava pela via e testemunhou quando o suspeito abordou outra mulher, numa tentativa de assalto. Ela se assustou e gritou, de acordo com as pessoas que moram na rua.

Neste momento, o homem a atacou e esfaqueou. Testemunhas contaram que ouviram os pedidos de socorro e encontraram Maria Eliane caída no chão.