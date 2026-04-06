A tentativa de feminicídio ocorreu na manhã deste domingo (5), no bairro Floresta Velha, em Fernando de Noronha, Pernambuco

Mulher é esfaqueada durante tentativa de feminicídio em Fernando de Noronha (Reprodução/redes sociais)

Uma mulher de 41 anos foi esfaqueada durante uma tentativa de feminicídio na manhã deste domingo (5), no bairro Floresta Velha, em Fernando de Noronha, Pernambuco. O suspeito é o ex-companheiro da vítima, um homem de 21 anos.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, a mulher estava em casa quando o suspeito teria chegado ao local, invadido o imóvel e a atacado com uma faca.

Imagens feitas no local mostram a residência completamente destruída, com a porta arrombada, colchão revirado, armários danificados e cacos de vidro espalhados pelo chão.

Após o crime, o homem foi preso e encaminhado à 36ª Delegacia de Fernando de Noronha.

A vítima foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar da ilha. O estado de saúde dela não foi divulgado.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o suspeito foi autuado em flagrante e, após os procedimentos administrativos, encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.