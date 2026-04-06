A Operação Semana Santa 2026 foi realizada entre os dias 2 e 5 de abril, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Semana Santa: PRF não registra morte nas estradas federais de Pernambuco; em 2025, sete pessoas perderam a vida (Foto: PRF/Divulgação)

A Operação Semana Santa 2026 terminou sem registro de mortes e com 10 prisões nas rodovias federais de Pernambuco, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação foi realizada entre os dias 2 e 5 de abril.

De acordo com a corporação, durante o período, foram registrados 32 sinistros, com 38 pessoas feridas e nenhuma morte. Em 2025, foram contabilizados 47 sinistros, com 55 feridos e 7 óbitos.

Ainda neste ano, a PRF fiscalizou 3.399 veículos e 4.606 pessoas. Ao todo, foram emitidas 2.102 autuações e recolhidos 153 veículos irregulares.

Conforme a PRF, o excesso de velocidade foi a infração mais registrada, com 1.317 imagens capturadas por radar. Também foram registradas 174 autuações por ultrapassagens em local proibido e 125 por transitar pelo acostamento.

Outras infrações incluem o não uso do cinto de segurança (95), falta de capacete (63) e ausência de cadeirinha (33).

No combate à embriaguez ao volante, foram realizados 2.891 testes com o bafômetro, que resultaram em 35 autuações e duas prisões.

As ações educativas alcançaram 5.405 pessoas. O Núcleo de Operações Aéreas, em atuação com o SAMU Metropolitano Recife, realizou seis resgates aeromédicos.

Durante a operação, 28 animais de grande porte foram retirados das rodovias. As equipes também prestaram auxílio a 117 motoristas.

As ações de combate ao crime resultaram na prisão de dez pessoas por crimes como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, crimes ambientais e cumprimento de mandados de prisão.

