Município da Região Metropolitana é atingido por grande volume de chuva em apenas uma hora, segundo a Apac

Conforme monitoramento da Apac, a chuva do final de semana deu uma trégua na Região Metropolitana no começo desta segunda, com uma exceção

De acordo com a previsão, essa chuva é decorrente de um canal de umidade que passa pelas regiões. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A chuva deu uma trégua em quase todos os municípios da Região Metropolitana do Recife no começo da manhã desta segunda-feira (6). A exceção foi São Lourenço da Mata.

Entre 6h50 e 7h50, conforme monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), choveu no municípios 38,39mm, um volume muito alto de água para uma hora.

Tanto que São Lourenço segue como município onde mais choveu no estado se considerarmos as últimas 3, 6 e 12 horas, com os mesmos 38,39mm do começo da manhã.

Últimas 24h

Se levarmos em consideração as últimas 24 horas, o primeiro da lista da Apac é Cortês, na Zona da Mata Sul, com mais de 74mm.

O Cabo de Santo Agostinho, em dois pontos de coleta, vem em segundo. Em terceiro e também na Região Metropolitana, Jaboatão dos Guararapes.

No ranking de chuvas intensas nas últimas 24 horas, o Recife aparece na décima colocação.

Confira maiores acumulados em 24h

1. Cortês | 74,22 mm

2. Cabo de Santo Agostinho | 64,78 mm ([APAC] Charneca)

Cabo de Santo Agostinho | 59,29 mm ([APAC] Torrinha)

3. Jaboatão dos Guararapes | 56,88 mm

4. Ribeirão | 56,69 mm

5. São Joaquim do Monte

6. Ipojuca | 51,95 mm

7. Olinda | 51,61 mm

8. Ipojuca | 49,98 mm

9. Caruaru | 48,06 mm

10. Recife | 46,34 mm