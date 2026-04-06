Ataque a tiros deixa homem morto e idoso ferido em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

O ataque a tiros ocorreu na Manhã deste domingo (5), no bairro do Curado I, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Um homem de 40 anos foi morto com mais de 10 tiros na manhã deste domingo (5), no bairro do Curado I, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Durante o ataque a tiros, um idoso de 61 anos também foi atingido pelos disparos.

De acordo com a polícia, Alexsandrino de França Ferreira morreu no local antes mesmo da chegada do socorro.

Já o idoso, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado e, na sequencia, transferido para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

O local foi isolado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC).

O corpo de Alexandrino foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

O caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva”, destacou a corporação em nota.