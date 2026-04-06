Idosa é assassinada a facadas na rua em Paulista; polícia diz que houve roubo seguido de morte

Maria Eliane Vasconcelos, de 63 anos, passava pela via, em Nossa senhora do Ó, no fim da tarde de domingo (5), quando foi abordada por um homem, que fugiu.

Idosa foi assassinada com golpes de faca, no meio da rua, em Paulista, no Grande Recife. (Reprodução de Vídeo/TV Guararapes)

Uma idosa foi assassinada com golpes de faca, no meio da rua, em Paulista, no Grande Recife.

O crime aconteceu no fim da tarde de domingo (5), na Rua Serra Leoa, bem perto da Avenida Cláudio Gueiros Leite, uma das principais vias de Nossa Senhora do Ó.

Segundo informações, Maria Eliane Bezerra de Vasconcelos, de 63 anos, passava pela rua, por volta das 17h40, quando foi abordada por um homem.

Ela levou ao menos cinco golpes e morreu no local, em mais um caso de violência no Grande Recife.

O crime é tratado pela polícia como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

No entanto, não foi informado o que o criminoso levou da vítima.

Nesta segunda (6), ainda havia manchas de sangue no chão e ficaram as sandálias que a mulher usava quando aconteceu o assassinato.

Ainda segundo informações, Maria Eliane passava pela via e viu quando uma outra mulher, não identificada, foi abordada por um homem, numa tentativa de assalto.

Ela se assustou e gritou, de acordo com as pessoas que moram na rua.

Neste momento, o homem que tentava assaltar a outra mulher fez a abordagem e desferiu os golpes na idosa.

Testemunhas contaram que ouviram os pedidos de socorro e encontraram Maria Eliane caída no chão.

Ainda se acordo com as testemunhas, um homem, que usava camisa vermelha e calça preta, foi visto deixando o local do crime e segundo para a praia, que fica bem perto.

O que diz a polícia

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que acionou a Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.

”A vítima, uma mulher de 63 anos, foi ferida com arma branca em via pública e não resistiu aos ferimentos”, acrescentou.

Ainda conforme a polícia, um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria.