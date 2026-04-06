Terminam nesta segunda (6) as inscrições para seleção simplificada de Olinda com 600 vagas

As 600 vagas ofertadas na seleção simplificada de Olinda são destinadas à Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura de Olinda reconheceu perante ao MPPE a necessidade de recuperação do Riacho do Varadouro (DIVULGAÇÃO/PMO)

Terminam nesta segunda-feira (6), as inscrições para a Seleção Pública Simplificada (SPS) da Prefeitura de Olinda, que visa preencher 600 vagas para a Secretaria Municipal de Educação.

As vagas são para os cargos de Auxiliar de Desenvolvimento dos Estudantes com Deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Darwin. A taxa de inscrição é de R$ 45.

A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens), comprovar a escolaridade exigida, não acumular cargos públicos fora das hipóteses legais e apresentar a documentação prevista no edital.

O processo será realizado em etapa única, por meio de análise curricular, com caráter eliminatório e classificatório. Serão considerados a experiência profissional e os títulos apresentados.

Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência; 22% para candidatos negros; 3% para indígenas; e 5% para mães ou tutores de crianças e adolescentes com doenças incapacitantes, conforme a Lei Municipal nº 6.357/2024.

O edital completo está disponível no site do Instituto Darwin.

