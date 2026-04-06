Incêndio atinge supermercado na Zona Norte do Recife

Minuto Pão de Açúcar localizado na Rua José Bonifácio, no bairro da Torre, Zona Norte do Recife, foi atingido por um incêndio no início da manhã desta segunda-feira (6). Não houve vítimas

Incêndio atingiu supermercado na Zona Norte do Recife (Reprodução/diogocduarte via Instagram)

Um incêndio atingiu o Minuto Pão de Açúcar localizado na Rua José Bonifácio, no bairro da Torre, Zona Norte do Recife, no início da manhã desta segunda-feira (6). Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h20 e cinco viaturas foram deslocadas para o local, entre equipes de combate a incêndio, resgate e salvamento, além de um oficial de comando operacional.

Ao chegarem ao local, identificaram o foco do incêndio na parte de trás do supermercado, onde fica a padaria. Os bombeiros precisaram arrombar a porta de acesso e controlaram o fogo.

Segundo informações de moradores do bairro, uma forte explosão foi ouvida por volta das 5h. Logo depois sugiram as primeiras labaredas saindo do teto do estabelecimento.

Por volta das 7h10 da manhã, as chamas estavam totalmente controlada e as equipes do Corpo dos Bombeiros faziam o resfriamento das áreas atingidas a fim de não surgirem novos focos.

Perda total

Em entrevista à TV Guararapes, a tenente Valquíria Andrade disse que não tem como saber ainda o que teria ocasionado o incêndio. "Geralmente, o causa isso são curtos circuitos, mas somente depois do trabalho da perícia é que teremos a certeza".

A oficial confirmou que a área atingida pelo fogo foi a padaria do supermercado. "Houve perda total do setor e devido ao calor, alguns ar-condicionados da mercearia foram danificados", explicou a tenente dos Bombeiros, que utilizou cerca de 7 mil litros da água para controlar o incêndio.

A Defesa Civil foi acionada para realização de vistoria técnica quanto às condições estruturais da edificação.