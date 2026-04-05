"Tubarão virou meu amigo": turista mordida em Fernando de Noronha volta a mergulhar na ilha

A advogada paulista Tayane Dalazen, de 36 anos, foi mordida por um tubarão-lixa enquanto praticava snorkel em Fernando de Noronha, em janeiro deste ano. Ela retornou à ilha neste fim de semana e voltou a mergulhar

Turista paulista foi mordida na coxa direita em 9 de janeiro enquanto praticava um tipo de mergulho em Fernando de Noronha (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Menos de três meses após ser mordida por um tubarão em Fernando de Noronha, a turista Tayane Dalazen voltou a mergulhar com animais da espécie na ilha. Em vídeo publicado neste domingo (5), a advogada de 36 anos compartilhou nas redes sociais um vídeo do que chamou de “reencontro” com os bichos, disse que o caso ficou no passado e o tubarão “virou amigo”.

Tayane foi mordida por um tubarão-lixa na coxa direita em 9 de janeiro deste ano, enquanto praticava snorkel, um tipo de mergulho. Imagens do momento do ataque viralizaram nas redes sociais. Apesar do susto, ela teve apenas ferimentos superficiais e prometeu voltar à ilha.

“Aqui em Noronha, diversas pessoas têm me reconhecido. Hoje, na praia do Sancho, uma pessoa virou para mim e falou: ‘Nossa, você gostou muito daqui, hein? Até com mordida de tubarão você volta’. Uma criancinha disse para mim: ‘Imaginei que você nunca mais ia voltar depois da mordida do tubarão’. Aí eu falei: ‘Claro que eu voltaria, estava surfando hoje na Cacimba’. Gente, como não amar isso aqui? É maravilhoso. O Tubarão aconteceu, já virou meu amigo, jamais deixaria de vir para cá”, disse, em um vídeo nos stories do Instagram.

Ela também compartilhou imagens do mergulho de snorkel que voltou a fazer.

“E teve o nosso reencontro oficial!! Após 3 meses da mordida de um tubarão, mergulhei novamente em Fernando de Noronha com tubarões-lixa. Não senti medo, apenas felicidade em poder contemplar esses animais magníficos”, escreveu.

Relembre

A advogada Tayane Dalazen, de 36 anos, é natural de São Paulo e estava passando uma semana em Fernando de Noronha com amigas quando foi mordida por um tubarão-lixa enquanto praticava snorkel, no último dia 9 de janeiro. Ela disse que chegou a surfar na ilha desde o início da viagem, e o único perigo que enfrentou foi durante o mergulho.

O snorkel é uma atividade aquática que permite respirar na superfície enquanto o rosto está submerso com o uso de uma máscara e, opcionalmente, nadadeiras para explorar o mundo subaquático raso.

Imagens que mostram o momento da mordida viralizaram nas redes sociais. No vídeo, é possível ver quando a turista passa em frente ao animal. Ela não realizou movimentos bruscos, mas, mesmo assim, o tubarão abocanhou a coxa direita de Tayane.

Ao Diario, ela contou que entrou no mar a partir da praia, com snorkel, e chegou nadando até o local do mergulho. "Em nenhum momento toquei, alimentei ou provoquei qualquer animal, nem saltei de embarcação", disse.

Ainda na sexta (9), Tayane afirmou ao Diario que, apesar do susto, ela não foi “atacada” pelo tubarão e o caso trata-se de uma “fatalidade”.

“Eu fiz um mergulho em que se vê tubarão, peixes e tartarugas. Eu não cheguei a bater no tubarão, mas estava andando com ele. Ele me mordeu e eu olhei para trás. Ele grudou em mim por uns 5 segundos”, relembrou.

Outras imagens divulgadas pela própria Tayane capturaram o momento em que um tubarão é acertado na cabeça pelo cabo da câmera de um mergulhador durante a atividade. A advogada relatou que foi mordida momentos depois da agressão ao animal.

Segundo Tayane, o homem registrado nas imagens seria o guia de outro grupo que fazia o mergulho. “Vejam que o guia do outro grupo dá uma pancada no tubarão com o cabo da GoPro”, escreveu, em publicação no Instagram.

Após a mordida, ela precisou de atendimento médico na ilha e foi levada para o Hospital São Lucas, onde deu entrada com um quadro de saúde estável. O ferimento foi superficial e não representou risco à vida da turista.

Na manhã do sábado (10), ela retornou a São Paulo e compartilhou uma imagem no Instagram dizendo: “Foram dias maravilhosos em Noronha! Agora não poderei surfar, mas pretendo voltar em breve!”.