Idosa de 79 anos é resgatada de helicóptero após crise convulsiva em Timbaúba

A paciente foi embarcada na aeronave e seguiu em direção ao Campo do Derby, no Recife (Foto: Reprodução/Vídeo PRF)

Uma idosa de 79 anos que apresentou uma crise convulsiva foi resgatada de helicóptero, nesta sexta-feira (3), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e SAMU Metropolitano Recife. Ela estava internada na UPA de Timbaúba, na Zona da Mata Norte, e foi transferida para receber atendimento neurológico no Recife.

A central de regulação do SAMU acionou a equipe aeromédica, após receber a informação da condição clínica da idosa. Hipertensa e diabética, ela apresentou quatro convulsões em um intervalo de 12 horas e perda de forca no lado esquerdo do corpo.

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A paciente foi embarcada na aeronave e seguiu em direção ao Campo do Derby, no Recife. De lá, foi conduzida na ambulância do SAMU para o Hospital da Restauração.