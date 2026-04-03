Incêndio atinge loja em Olinda, no Grande Recife

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) enviou três viaturas ao local, que fica na Estrada de Águas Compridas, em Olinda, no Grande Recife

Loja fica na Estrada de Águas Compridas, em Olinda, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial no bairro de Águas Compridas, em Olinda, no Grande Recife, na noite desta sexta (3).

Imagens que mostram as chamas no local começaram a circular nas redes sociais. Nos vídeos, é possível ver muito fogo e fumaça saindo do local.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou que foi acionado e informou que três viaturas de combate a incêndios estão na localidade, que fica na Estrada de Águas Compridas.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

[Esta matéria está em atualização]