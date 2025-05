Operação da PRF intensifica fiscalização na BR-232 após aumento de mortes no Sertão de Pernambuco (Divulgação/PRF)

Uma operação especial voltada para a redução de acidentes envolvendo motocicletas e outros veículos teve início no sábado (24) na BR-232, principal rodovia que cruza o Sertão de Pernambuco. A iniciativa, coordenada pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Serra Talhada, responde ao preocupante aumento no número de mortes no trânsito na região, especialmente entre motociclistas.

Segundo dados da PRF, em 2023 foram registrados 225 sinistros na BR-232 sob responsabilidade da Delegacia de Serra Talhada, com um saldo de 287 pessoas feridas e 18 mortes. Já em 2024, até o momento, foram atendidos 219 sinistros — número semelhante ao do ano anterior —, mas com uma elevação significativa no número de óbitos: 31 mortes, o que representa um aumento de 73%. Os feridos somam 233.

Do total de ocorrências neste ano, 108 envolveram motocicletas. Entre as vítimas fatais, 15 eram motociclistas ou passageiros desses veículos. O perfil dos sinistros acende um alerta para a vulnerabilidade dos condutores de moto, que compõem grande parte do tráfego na região.

A operação, que abrange os municípios de Arcoverde, Pedra, Sertânia, Flores, Venturosa, Custódia, Petrolândia, Floresta e Ibimirim, tem como foco principal a fiscalização preventiva. Durante as abordagens, os agentes verificam se o condutor possui habilitação, está utilizando capacete e demais equipamentos de segurança obrigatórios.

A PRF também orienta sobre o uso de calçados fechados, roupas apropriadas e antenas corta-pipa, além de averiguar as condições dos veículos, como o estado dos pneus e a regularidade do licenciamento.

Paralelamente, ações de combate ao crime estão sendo intensificadas nas abordagens, com foco na repressão a crimes como assaltos, receptação de veículos e porte ilegal de armas.

A expectativa da Delegacia de Serra Talhada é que a operação contribua não apenas para a redução de acidentes fatais, mas também para uma maior conscientização dos condutores que utilizam a BR-232 diariamente. A rodovia é uma das mais movimentadas do estado e fundamental para a conexão entre o Sertão e outras regiões de Pernambuco.