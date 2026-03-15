Passageiro morre após carro atropelar cavalo na BR-101, em Palmares

Motorista do veículo não foi localizado após o acidente registrado durante a madrugada

Acidente envolvendo cavalo deixou um homem morto na BR-101 (Foto: PRF/Divulgação)

Um passageiro morreu após um carro atropelar um cavalo na madrugada deste domingo (15), no km 180 da BR-101, no município de Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação foi acionada por volta das 3h para atender a ocorrência. No local, os agentes constataram que um carro havia atropelado um cavalo que estava solto na rodovia. Após a colisão, o veículo parou no acostamento da estrada.

O passageiro do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Já o motorista do veículo não foi encontrado quando as equipes chegaram para prestar atendimento.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) também estiveram no local para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Pernambuco. A PRF disse não saber a relação do passageiro e do condutor, uma vez que o motorista deixou o local.

