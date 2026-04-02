Com alta em acidentes e mortes, PRF alerta para perigo de ultrapassagens forçadas em BRs na Semana Santa

Em 2025, o estado registrou nas rodovias federais 10.894 autuações por ultrapassagens indevidas, resultando em 71 colisões, 146 feridos e 13 mortes

Polícia Rodoviária Federal (PRF) (Ascom/PRF)

Pernambuco registrou, em 2025, uma média mensal de 907 autuações por ultrapassagens indevidas nas rodovias federais. O dado serve de alerta para a Operação Semana Santa, iniciada nesta quinta-feira (2), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Apenas em 2025, já foram contabilizadas 10.894 ultrapassagens indevidas, que resultaram em 71 colisões, 146 feridos e 13 mortes.

O número é superior ao registrado em 2024, quando esse tipo de infração provocou 60 acidentes, deixando 80 feridos e 10 mortos. Para evitar novas ocorrências, a fiscalização será intensificada até a meia-noite de domingo (5), período de maior fluxo nas rodovias.

De acordo com a PRF, a Semana Santa atrai milhares de visitantes ao Agreste de Pernambuco, que utilizam principalmente as BRs 232 e 104 para chegar às cidades de Gravatá, Bezerros e Caruaru.

O acesso a Brejo da Madre de Deus, onde acontece o espetáculo da Paixão de Cristo, será fiscalizado com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A fiscalização também será reforçada na BR-101, principal ligação com o litoral Norte e Sul do estado.

Ainda segundo a corporação, o policiamento contará com o apoio de grupos especializados e de policiais convocados de outras regionais.

O Núcleo de Operações Aéreas da PRF, que atua em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Metropolitano do Recife, também estará de prontidão para resgates aeromédicos e apoio à operação.

Recomendações

Com a previsão de pancadas de chuva, a PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção para evitar acidentes, principalmente saídas de pista e aquaplanagens.

Dirigir com o farol aceso, mesmo durante o dia, aumenta a visibilidade. Em caso de chuva, é essencial reduzir a velocidade, manter distância segura dos outros veículos e verificar as condições dos pneus.

Ao passar por lâmina d’água, o motorista deve retirar o pé do acelerador, evitar freadas bruscas e manter o volante firme até atravessar o trecho.

Além do cuidado com a chuva, a PRF também irá intensificar a fiscalização de infrações como embriaguez ao volante, uso do cinto de segurança e transporte adequado de crianças.

