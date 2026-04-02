Idoso de 82 anos é esfaqueado durante assalto em Olinda e morre no HR

O idoso de 82 anos foi esfaqueado após ter a casa invadida por assaltantes, em bairro Novo, Olinda, no Grande Recife; o assalto aconteceu na manhã da terça (31) e o óbito foi confirmado na tarde desta quarta (1º)

Homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um idoso de 82 anos morreu no Hospital da Restauração (HR), na tarde desta quarta-feira (1º), após ser esfaqueado durante um assalto na sua residência, localizada na Rua do Farol, no Bairro Novo, em Olinda, na Região Metropolitana. A vítima foi identificada como José Castelo Branco Pereira.

Segundo a Polícia Civil, o idoso estava deitado em uma rede no terraço da casa quando dois homens invadiram o imóvel ao pular o muro e anunciaram o assalto.

Durante a ação criminosa, a vítima foi atingida por golpes de faca.

O idoso chegou a ser socorrido em estado grave para o HR, no Recife, onde permaneceu internado, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na tarde desta quarta.

Um homem de 18 anos, em situação de rua, foi preso e confessou participação no crime. De acordo com a polícia, ele afirmou ter contado com a ajuda de outro suspeito, que ainda não foi localizado.

Ainda conforme a corporação, o suspeito detido levou os policiais até o local onde teria vendido os pertences da vítima, porém o comprador não foi encontrado.

O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) e está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento.

