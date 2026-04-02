Gás de cozinha: Lula diz que vai anular leilão de GLP e que certame foi 'cretinice' e 'bandidagem'

O leilão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que foi realizado pela Petrobras na terça-feira (31), durou mais de seis horas e registrou ágio acima de 100%

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista à TV Record da Bahia nesta quinta-feira (2) que vai anular o leilão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que foi realizado pela Petrobras na terça-feira (31).

Lula classificou o certame como "cretinice" e "bandidagem" que, segundo ele, foi feita sem a orientação do governo.

"Foi feito um leilão, com cretinice e bandidagem que fizeram com o óleo diesel. As pessoas sabiam da orientação do governo e da Petrobras: 'não vamos aumentar o GLP'. Pois fizeram um leilão contra a vontade da direção da Petrobras. Vamos rever esse leilão, vamos anular esse leilão. O povo pobre não pagará, em hipótese alguma, o preço dessa guerra", enfatizou.

O leilão durou mais de seis horas e registrou ágio acima de 100%. Mesmo assim, toda a oferta de 70 mil toneladas foi vendida. O total da venda representa cerca de 11% do volume total de GLP comercializado mensalmente no País.

O aumento de preço mais significativo foi registrado no polo Duque de Caxias, com o gás de cozinha saindo de um preço mínimo de R$ 33,37 para R$ 72,77, ágio de 117% em relação ao preço de referência do polo.

Assim como o óleo diesel, o GLP está condicionado a sofrer efeitos pela guerra no Oriente Médio, já que parte do produto que chega no Brasil é importado. O preço do gás de cozinha estava congelado desde novembro de 2024 e a alta vai afetar o programa governamental Gás do Povo, que na avaliação de agentes do setor, terá que ter o seu preço de referência ajustado.

O presidente também disse que o governo federal está estudando a recompra da Refinaria Landulpho Alves, privatizada em 2021 durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula também criticou a privatização da BR Distribuidora, finalizada em 2021. Lula disse ter interesse em fazer a recompra, mas isso é possível a partir de 2029.

"Se nós tivéssemos a BR, a gente poderia garantir que o preço não subiria, mas eles venderam a BR. O que é grave é que privatizaram e nós só podemos recomprá-la em 2029. Ou seja, nós não temos hoje distribuidora", afirmou Lula.

Preço dos combustíveis e dos alimentos

Na entrevista, Lula também disse que o governo federal está fazendo esforços para que os efeitos da guerra no Oriente Médio não cheguem no preço dos combustíveis e dos alimentos. Classificando o conflito como "irresponsável" o petista disse que as consequências devem chegar apenas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"O presidente Trump é que pague, o Netanyahu em Israel que pague mas o povo brasileiro não vai pagar. Nós não vamos aumentar o óleo diesel para o caminhoneiro", declarou Lula.