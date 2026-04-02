Confira programação da Quinta e Sexta-Feira Santas no Grande Recife

Celebrações tradicionais da Páscoa seguem nesta Quinta e Sexta-Feira Santa. Diario reuniu a programação da Arquidiocese de Olinda e Recife

Celebração da Paixão do Senhor, acontererá às 15h da Sexta-Feira Santa (3), na Catedral da Sé de Olinda, no Grande Recife (Foto: Sandy James/DP Foto)

As celebrações da Semana Santa seguem nesta Quinta (2) e Sexta-Feira (3) Santas, em toda a Região Metropolitana do Recife. Confira a programação de missas e eventos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Na manhã desta quinta (2), está acontecendo a Missa dos Santos Óleos, na Catedral da Sé de Olinda, no Grande Recife. A celebração é um momento de unidade da Igreja: renovação das promessas sacerdotais e consagração dos óleos santos utilizados nos sacramentos.

Mais tarde, às 19h, na Matriz do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, no Espinheiro, Zona Norte do Recife, acontecerá a Missa da Ceia do Senhor, também conhecida como Lava-pés. O evento é realizado em memória da última ceia e do gesto de serviço de Jesus.

Sexta-Feira Santa

Para os católicos, a Sexta-Feira Santa é um dia de silêncio, jejum e contemplação da morte de Cristo. Para este dia, está marcada a Celebração da Paixão do Senhor, às 15h, na Catedral da Sé de Olinda, no Grande Recife.

Sábado Santo

No Sábado (4), acontecerá a Vigília Pascal. A celebração aconcerá às 18h, na Matriz do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, no Espinheiro, Zona Norte do Recife.

Domingo

No Domingo de Páscoa (5), uma Santa Missa de Celebração de Vida Nova, acontecerá na Catedral da Sé de Olinda, na Região metropolitana da capital.