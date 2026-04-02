Tio e sobrinho são assassinados a tiros no Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife
Tio e sobrinho foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira (1º), dentro de casa na rua Aracatiara, no Alto José do Pinho, na zona norte do Recife
Publicado: 02/04/2026 às 08:05
Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)
Tio e sobrinho foram assassinados a tiros na noite desta quarta-feira (1º), no Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife.
De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 20h, dentro da casa de uma das vítimas, localizada na Rua Aracatiara.
As vítimas foram identificadas como José Adriano Tavares da Silva, de 44 anos, e André Luiz Barbosa de França, de 27 anos.
Como foi
Segundo informações repassadas à polícia, André Luiz estava em frente à residência quando um carro de cor prata chegou ao local.
Três suspeitos encapuzados desembarcaram do veículo e foram em sua direção. Ao perceber a aproximação, André correu para dentro de casa, mas os criminosos o seguiram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.
Durante a ação criminosa, o tio de André, José Adriano, que estava dentro do imóvel, também foi atingido.
Conforme as informações, José Adriano tinha deficiência intelectual e não seria o alvo dos criminosos.
De acordo com a polícia, o alvo seria André Luiz e outros dois amigos, que haviam deixado o local momentos antes da chegada dos suspeitos.
José Adriano morreu no local. Já o sobrinho chegou a ser socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.
Equipes da Polícia Militar de Pernambuco isolaram o imóvel para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.
A polícia confirmou que André Luiz tinha passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas e trabalha com a hipótese de o crime estar relacionado a esse fato.
O caso, registrado como duplo homicídio, está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações seguem em andamento.