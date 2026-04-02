Tio e sobrinho são assassinados a tiros no Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife

Tio e sobrinho foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira (1º), dentro de casa na rua Aracatiara, no Alto José do Pinho, na zona norte do Recife

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Tio e sobrinho foram assassinados a tiros na noite desta quarta-feira (1º), no Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 20h, dentro da casa de uma das vítimas, localizada na Rua Aracatiara.

As vítimas foram identificadas como José Adriano Tavares da Silva, de 44 anos, e André Luiz Barbosa de França, de 27 anos.

Como foi

Segundo informações repassadas à polícia, André Luiz estava em frente à residência quando um carro de cor prata chegou ao local.

Três suspeitos encapuzados desembarcaram do veículo e foram em sua direção. Ao perceber a aproximação, André correu para dentro de casa, mas os criminosos o seguiram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Durante a ação criminosa, o tio de André, José Adriano, que estava dentro do imóvel, também foi atingido.

Conforme as informações, José Adriano tinha deficiência intelectual e não seria o alvo dos criminosos.

De acordo com a polícia, o alvo seria André Luiz e outros dois amigos, que haviam deixado o local momentos antes da chegada dos suspeitos.

José Adriano morreu no local. Já o sobrinho chegou a ser socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco isolaram o imóvel para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

A polícia confirmou que André Luiz tinha passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas e trabalha com a hipótese de o crime estar relacionado a esse fato.

O caso, registrado como duplo homicídio, está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações seguem em andamento.

