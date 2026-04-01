Criança fica ferida após deslizamento durante chuvas em Jaboatão

A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)

Uma criança de 7 anos ficou ferida após um deslizamento de barreira provocado pelas fortes chuvas que atingiram Jaboatão dos Guararapes na manhã desta quarta-feira (1º). O caso aconteceu por volta das 7h no bairro da Cohab e, segundo a Defesa Civil do município, a vítima sofreu escoriações leves, foi atendida e não corre risco.

O caso está entre as 44 ocorrências contabilizadas após o temporal. A maior parte dos chamados está relacionada a pequenos deslizamentos, reposição de lonas em áreas de encosta, vistorias técnicas e quedas de árvores.

De acordo com o balanço, os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas foram registrados nos bairros de Candeias, com cerca de 130 milímetros, Curcurana, com 114 mm, e Muribeca, com aproximadamente 100 mm, áreas que concentraram os principais impactos da chuva durante a madrugada.

Apesar do número de ocorrências, não há registro de vítimas em estado grave. As equipes seguem monitorando as áreas mais vulneráveis, especialmente regiões de encosta.

A previsão indica possibilidade de continuidade das chuvas nas próximas horas, com acumulado de até 40 milímetros até a manhã da quinta-feira (2). Diante do cenário, a orientação é que moradores de áreas de risco fiquem atentos a sinais de deslizamento, como rachaduras no solo, inclinação de árvores e surgimento de fendas.

Em caso de novos episódios de chuva, a recomendação é deixar imediatamente locais considerados inseguros e procurar abrigo em áreas protegidas.