° / °
Vida Urbana
Deslizamento

Deslizamentos de barreiras atingem casas em Camaragibe nesta quarta-feira (1)

Os deslizamentos foram registrados na manhã desta quarta-feira (1º), na Rua João Félix, localizada no Córrego da Esperança, no bairro do Timbi, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/04/2026 às 10:26

Seguir no Google News Seguir

Deslizamentos de barreiras atingem casas no bairro do Timbi, em Camaragibe /Reprodução/redes sociais

Deslizamentos de barreiras atingem casas no bairro do Timbi, em Camaragibe (Reprodução/redes sociais)

Dois deslizamentos de barreira atingiram casas na manhã desta quarta-feira (1º), na comunidade do Córrego da Esperança, no bairro do Timbi, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Defesa Civil do município, o sinistro ocorreu na Rua João Félix, após as fortes chuvas registradas nas últimas horas.

Vídeos gravados por moradores mostram que parte de uma das barreiras cedeu e atingiu a área de serviço de uma residência.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

O que diz a Prefeitura de Camaragibe

Em nota, a Prefeitura de Camaragibe informou que as fortes chuvas registradas nas últimas horas provocaram cinco ocorrências em diferentes pontos do município, sem registro de vítimas.

Entre os casos estão a queda de um muro de alvenaria na Rua Estrada do Campo Estrela, no bairro Novo do Carmelo, comunidade do Areeiro, com danos materiais; dois deslizamentos de barreira na Rua João Félix, no bairro do Timbi, comunidade do Alto Santo Antônio, ambos sem danos; e a queda de uma árvore na Rua Joaquim Matoso, no Km 12 de Aldeia dos Camarás, também com danos materiais.

Segundo a prefeitura, todas as áreas já foram vistoriadas pela Defesa Civil, seguem sob monitoramento, e equipes, com apoio de assistentes sociais, foram mobilizadas para o cadastro das famílias atingidas e a avaliação de eventuais necessidades.

O município informou ainda que acompanha as previsões da Apac e orienta a população a acionar a Defesa Civil em casos de emergência.

Outro caso

Ainda na manhã desta quarta-feira (1º), uma árvore desabou devido às fortes chuvas que atingem a cidade do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. De acordo com informações extraoficiais, o sinistro ocorreu na Praça da 55, no bairro da Cohab.

Veja também:

Olinda

Em Águas Compridas, em Olinda, os bombeiros registraram, no fim da noite de terça (31), um deslizamento de barreira. Não houve vítimas.

A Corporação enviou uma viatura de salvamento, uma de combate a incêndio e uma de comando operacional.
Ao chegarem ao local, as equipes constataram que a barreira havia deslizado sobre uma residência, deixando o imóvel parcialmente soterrado.

 

barreira , Camaragibe , casa
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP