Deslizamentos de barreiras atingem casas em Camaragibe nesta quarta-feira (1)

Os deslizamentos foram registrados na manhã desta quarta-feira (1º), na Rua João Félix, localizada no Córrego da Esperança, no bairro do Timbi, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife

Deslizamentos de barreiras atingem casas no bairro do Timbi, em Camaragibe (Reprodução/redes sociais)

Dois deslizamentos de barreira atingiram casas na manhã desta quarta-feira (1º), na comunidade do Córrego da Esperança, no bairro do Timbi, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Defesa Civil do município, o sinistro ocorreu na Rua João Félix, após as fortes chuvas registradas nas últimas horas.

Vídeos gravados por moradores mostram que parte de uma das barreiras cedeu e atingiu a área de serviço de uma residência.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

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O que diz a Prefeitura de Camaragibe

Em nota, a Prefeitura de Camaragibe informou que as fortes chuvas registradas nas últimas horas provocaram cinco ocorrências em diferentes pontos do município, sem registro de vítimas.

Entre os casos estão a queda de um muro de alvenaria na Rua Estrada do Campo Estrela, no bairro Novo do Carmelo, comunidade do Areeiro, com danos materiais; dois deslizamentos de barreira na Rua João Félix, no bairro do Timbi, comunidade do Alto Santo Antônio, ambos sem danos; e a queda de uma árvore na Rua Joaquim Matoso, no Km 12 de Aldeia dos Camarás, também com danos materiais.

Segundo a prefeitura, todas as áreas já foram vistoriadas pela Defesa Civil, seguem sob monitoramento, e equipes, com apoio de assistentes sociais, foram mobilizadas para o cadastro das famílias atingidas e a avaliação de eventuais necessidades.

O município informou ainda que acompanha as previsões da Apac e orienta a população a acionar a Defesa Civil em casos de emergência.

Outro caso

Ainda na manhã desta quarta-feira (1º), uma árvore desabou devido às fortes chuvas que atingem a cidade do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. De acordo com informações extraoficiais, o sinistro ocorreu na Praça da 55, no bairro da Cohab.

Em Águas Compridas, em Olinda, os bombeiros registraram, no fim da noite de terça (31), um deslizamento de barreira. Não houve vítimas.

A Corporação enviou uma viatura de salvamento, uma de combate a incêndio e uma de comando operacional.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que a barreira havia deslizado sobre uma residência, deixando o imóvel parcialmente soterrado.