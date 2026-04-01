Mulheres são presas suspeitas de furtar mais de R$ 4 mil em produtos em atacarejo

Caso aconteceu em Petrolina. Investigação aponta que dupla já utilizava o mesmo método em outros crimes

Polícia encontrou diversos produtos furtados pelas suspeitas (Foto: PCPE)

Duas mulheres foram presas em flagrante suspeitas de furtar mais de R$ 4 mil em produtos de um atacarejo localizado na Avenida Clementino Coelho, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A ação ocorreu na manhã da terça-feira (31) e foi conduzida por policiais civis.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi identificado após o setor de segurança do estabelecimento acionar a equipe policial, com base em imagens do sistema de monitoramento interno. As gravações permitiram a identificação das suspeitas e do veículo utilizado na ação.

Com as informações, os investigadores realizaram diligências e localizaram o endereço de uma das envolvidas, que já era conhecida pela prática de crimes semelhantes. No local, as duas mulheres foram encontradas e presas em situação de flagrante.

Ainda segundo a polícia, dentro da residência foram apreendidos o carro utilizado no furto e diversos produtos levados do estabelecimento, totalizando mais de R$ 4 mil.

As suspeitas foram encaminhadas à delegacia, onde foram autuadas por furto qualificado. Em seguida, elas foram levadas para audiência de custódia. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para verificar a possível participação da dupla em outros crimes na região.