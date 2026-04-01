Homem é detido com uniformes falsos da policia e revólver de calibre restrito, mas vai responder em liberdade

Suspeito de envolvimento em vários crimes, inclusive homicídios, o rapaz passou pela audiência de custódia. Ação aconteceu em Moreno, no Grande Recife

Camisetas falsas da Polícia Civil e toucas foram apreendidas com suspeito (Divulgação )

Um homem de 22 anos foi detido em flagrante em Moreno, no Grande Recife, guardando uniformes falsos da Polícia Civil de Pernambuco, toucas ninjas e um revólver calibre 44, de uso restrito.

Suspeito de envolvimento em vários crimes, inclusive homicídios, o rapaz passou pela audiência de custódia e vai responder em liberdade, segundo a Polícia Civil.

O caso foi apresentado nesta quarta (1º) em uma entrevista coletiva concedida pelo delegado Bruno de Ugalde, da Delegacia do Ipsep, na Zona Sul da cidade.

Segundo ele, a operação começou a partir de denúncias repassadas para a Delegacia do Ipsep de que um homem estaria portando uma arma de uso restrito, em Moreno.

Na segunda (30), as equipes fizeram uma campana e conseguiram cercar o local onde o suspeito estava escondido.

“Ele tentou fugir e precisou ser contido, com o uso da força”, afirmou o delegado.



Na casa, havia em um armário, o revólver calibre 44, com numeração raspada, três camisetas falsas da policia, além de três toucas.

“O suspeito afirmou que nada era dele e que estava guardando tudo para uma organização”, disse o delegado.