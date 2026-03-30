Guarda Municipal do Recife passou por treinamento de "uso progressivo da força", diz secretário

O secretário municipal de Ordem Pública e Segurança do Recife, Alexandre Rebêlo, afirmou, nesta segunda (30), que a primeira turma da Guarda Municipal do Recife a usar armas tem 25 profissionais que receberam porte da Polícia Federal

Guardas municipais do Recife estão nas ruas com armas de fogo (Marina Torres/DP)

O secretário municipal de Ordem Pública e Segurança do Recife, Alexandre Rebêlo, afirmou, nesta segunda (30), que a primeira turma da Guarda Municipal do Recife a usar armas de fogo tem 25 profissionais que receberam os portes emitidos da Polícia Federal (PF).

Em entrevista o Diario, durante o lançamento desse efetivo nas ruas, na área central da cidade, Rebêlo disse que novas turmas estão em treinamento e que todos passam por aulas sobre "uso progressivo da força".

“São turmas de 25 guardas. À medida que elas forem passando esse treinamento, tendo avaliação positiva, a gente vai submeter à Polícia Federal mais um lote, mais um conjunto de guardas para ser avaliado”, disse.

O secretário informou que a prefeitura deve seguir um protocolo definido pela Polícia Federal. De acordo com ele, há uma instrução normativa que diz todos os passos que devem ser seguidos.

“A gente tem que ter um espaço para armazenar essa arma de fogo específico, com toda a questão de segurança. Depois, todo o guarda que for usar uma arma de fogo, tem que passar por uma avaliação psicológica feita por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal”, observou.

Ainda segundo ele, a guarda passou por formação para o chamado “uso progressivo da força”.

“A arma de fogo está presente, disponível, mas ela só deve ser usada em últimas circunstâncias. Você tem antes um spray de pimenta, depois você tem uma arma de choque também que você está preparado para usá-la e só em última instância você usar arma de fogo. É justamente isso, você fazer tela presente, mas só usar quando não tiver nenhuma alternativa”, explicou.

Rebêlo disse, ainda, que o trabalho terá fiscalização de ouvidoria e por meio de uma corregedoria da própria Guarda Civil Municipal.

“É uma exigência que tem na gestão normativa. A gente tem até uma ouvidoria da Prefeitura do Recife, mas pela instrução normativa da Recife tem que ser uma ouvidoria da própria Guarda Civil Municipal. Então, a gente criou essa ouvidoria, instituiu essa ouvidoria, chamamos uma pessoa para ser ouvidora, ficar à frente dessa pasta, para justamente a gente poder avançar com isso”.

Papel da Guarda

Alexandre Rebêlo observou que as normas definem o papel específico da Guarda Municipal.

Para ele, está cada vez mais claro que ela deveria fazer o papel de polícia de proximidade, de território.

“Ou seja, a polícia militar continua com o trabalho mais de enfrentamento, de um grupo de extermínio, de combate ao homicídio, combate a uma facção. Isso é claramente a polícia militar. Também no território, na cidade toda, no estado todo, a polícia militar tem a abrangência estadual. e a guarda tem um papel mais de olhada para o território”, comentou.

Inspetoria

Sobre a abertura de uma inspetoria da Guarda Municipal no Bairro do recife, o secretário afirmou que existe uma ideia definida para a atuação das equipes.

Ele citou, por exemplo, caso de shows na área do Recife Antigo.

“Você sabe quem são os restaurantes, qual é o dia que tem show aqui, por onde as pessoas chegam e saem da ilha. Então, são quatro pontos. Que horas as pessoas chegam na ilha, que horas as pessoas saem da ilha. Como é que eu posso ter um conjunto de câmeras de monitoramento, quais câmeras poderão ser vistas por cada um dos guardas que estão acompanhando essas câmeras, a depender do dia e do horário Então, é tudo isso olhando o território, para dar uma sensação de segurança para a população”, acrescentou.

Mais equipamentos



A Guarda Municipal do Recife também conta a partir desta segunda com 15 viaturas novas e mais 10 motos.



O investimento, previsto em um contrato continuado, é de cerca de R$ 1,3 milhão ao ano.

