Três cidades do Grande Recife superam a marca de 150 milímetros de chuva em 24 horas
Conforme dados atualizados às 9h desta quarta (1º), Itamaracá foi a cidade com o maior volume de chuva acumulado
Publicado: 01/04/2026 às 09:39
Rua em Olinda ficou alagada (Redes sociais )
Cinco municípios do Grande Recife superaram a marca de 100 milímetros de chuva em 12 horas, segundo informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) desta quarta (1º).
Três cidades da mesma região ultrapassaram a marca de 100 milímetros (mm), em 24 horas, também segundo a Apac.
De acordo com a agência, às 12h40, tinham passado de 150 mm em um dia de chuva as seguintes cidades:
- Ilha de Itamaracá (163 mm)
- Cabo de Santo Agostinho (160,92 mm)
- Paulista (150,94 mm)
Alagamentos
Vídeos feitos pela equipe do Diario e postados nas redes sociais mostram problemas no Recife, em Olinda e em Paulista.
Na Avenida General San Martin, na Zona Oeste, da capital, os carros passaram com dificuldades.
Em Olinda, a Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, ficou cheia de água. Os vídeos foram feitos em dois pontos da via.
“Meu pai do céu. Tá pior do que a primeira filmagem da manhã”, diz uma mulher que registrou a água acumulada na avenida.
Em Pau Amarelo, em Paulista, uma rua sem asfalto ficou parecendo um rio.