Três cidades do Grande Recife superam a marca de 150 milímetros de chuva em 24 horas

Conforme dados atualizados às 9h desta quarta (1º), Itamaracá foi a cidade com o maior volume de chuva acumulado

Rua em Olinda ficou alagada (Redes sociais )

Cinco municípios do Grande Recife superaram a marca de 100 milímetros de chuva em 12 horas, segundo informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) desta quarta (1º).

Três cidades da mesma região ultrapassaram a marca de 100 milímetros (mm), em 24 horas, também segundo a Apac.

De acordo com a agência, às 12h40, tinham passado de 150 mm em um dia de chuva as seguintes cidades:

Ilha de Itamaracá (163 mm)

Cabo de Santo Agostinho (160,92 mm)

Paulista (150,94 mm)





Alagamentos

Vídeos feitos pela equipe do Diario e postados nas redes sociais mostram problemas no Recife, em Olinda e em Paulista.

Na Avenida General San Martin, na Zona Oeste, da capital, os carros passaram com dificuldades.



Em Olinda, a Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, ficou cheia de água. Os vídeos foram feitos em dois pontos da via.

“Meu pai do céu. Tá pior do que a primeira filmagem da manhã”, diz uma mulher que registrou a água acumulada na avenida.

Em Pau Amarelo, em Paulista, uma rua sem asfalto ficou parecendo um rio.



