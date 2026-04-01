Quarta começa com chuva e trovões no Grande Recife; Apac faz alerta
A Apac renovou o alerta de pancadas de chuva com intensidade moderada para a Região Metropolitana do Recife
Publicado: 01/04/2026 às 06:51
A quarta-feira (1) começou com chuva e trovões no Grande Recife.
A Agência Pernambucana de Águas e Clima renovou o alerta de pancadas de chuva com intensidade moderada para a Região Metropolitana da capital pernambucana, assim como as Zonas da Mata Sul e Norte, o Agreste e o Sertão do estado. As áreas estão em Estado de Observação.
O aviso é válido durante toda a quarta-feira. A Apac pede que a população siga as orientações da Defesa Civil.
Onde mais choveu
O maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas em Pernambuco foi registrado no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, com 142.9 mm. Confira a lista completa:
Cabo de Santo Agostinho - 142.9 mm
Ipojuca - 103 mm
Itapissuma - 100 mm
Camaragibe - 91.4 mm
Igarassu - 91.3