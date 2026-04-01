Agricultor morre eletrocutado em Jupi, no Agreste de Pernambuco

O agricultor, que tinha de 57 anos, morreu na manhã desta segunda (30), após receber uma descarga elétrica enquanto se dirigia ao trabalho no Sítio Grotão, no município de Jupi, no Agreste de Pernambuco

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Um agricultor de 57 anos, identificado como Eronides Antônio da Silva, morreu após sofrer um choque elétrico na manhã desta segunda-feira (30), no Sítio Grotão, no município de Jupi, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia, Eronides sofreu a descarga após um fio da rede elétrica romper e cair sobre uma cerca.

Ao entrar em contato com a estrutura, o agricultor, que estava indo para o trabalho, acabou sendo eletrocutado e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco isolaram a área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC).

A Neoenergia esteve no local para interromper o fornecimento de energia, garantindo segurança para a realização da perícia.

Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O caso registrado com morte a esclarecer está sob a responsabilidade da 147ª Delegacia de Jupi.

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento.

O que diz a Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco lamenta o acidente ocorrido no Sítio Grotão, no município de Jupi, na última segunda-feira (30). A empresa instaurou procedimento para apurar as causas da ocorrência. As evidências iniciais indicam que a queda de um galho de árvore próxima à rede provocou o rompimento da fiação. A distribuidora permanece à disposição para oferecer todo o suporte necessário à família.