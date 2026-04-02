Vida Urbana
Festividades

Semana Santa: o que abre e o que fecha no comércio e shoppings do Grande Recife

CDL Recife informou como será o funcionamento de lojas de ruas e de shoppings do Grande Recife entre sexta (3) e domingo (5)

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/04/2026 às 07:39

Shopping Recife (JCPM)

Por causa da Semana Santa, os horários das lojas de rua e dos shoppings do Grande Recife terão mudanças.

Na Sexta-Feira Santa (3), o comércio do Centro do Recife vai fechar.

No sábado (4), as lojas operam normalmente. No domingo (5), a abertura é facultativa.

A informação foi repassada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).

Os shopping s da Região Metropolitana funcionarão em horário especial no final de semana.

Confira os horários

Recife

Centro do Recife e bairros - sexta - fechado; sábado - aberto das 8h às 15h e domingo - facultativo

Shopping Recife - sexta (03) - das 12h às 21h; sábado - das 9h às 22h e domingo - das 12h às 21h;

RioMar Recife - sexta (03) - das 12h às 21h; sábado - das 9h às 22h e domingo - das 12h às 21h;

Shopping Boa Vista - sexta (03) - das 10h às 19h; sábado - das 9h às 21h e domingo - das 11h às 19h;

Shopping Tacaruna - sexta (03) - das 12h às 21h; sábado (04) - das 9h às 22h e domingo (05)- das 12h às 21h.

Plaza Shopping - sexta (03) - das 12h às 21h; sábado - das 9h às 22h e domingo - das 12h às 21h

Shopping ETC - sexta (03) - das 12h às 18h; sábado - das 9h às 21h e domingo - das 12h às 18h

Shopping de Afogados - das 9h às 18h; sábado - das 9h às 20h e domingo - das 9h às 17h

Olinda

Shopping Patteo Olinda -sexta (03) - das 12h às 21h; sábado - das 09h às 22h e domingo - das 12h às 21h;

Paulista

Paulista North Way Shopping - sexta (03) - das 12h às 21h; sábado (04) - das 9h às 22h e domingo - das 12h às 21h;

Camaragibe

Camará Shopping - sexta (03) - das 12h às 21h; sábado - das 10h às 22h e domingo - das 12h às 21h;

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - Sexta-feira Santa (03/04): das 12h às 21h; Sábado (04/04): das 9h às 22h e Domingo (05/04): das 12h às 21h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - sexta (03) - das 12h às 20h; sábado - 9h às 22h e domingo - das 12h às 20h;

 Igarassu

Shopping Igarassu - Sexta (03/04): das 12h às 20h00; Sábado (04/04): das 9h às 21h e Domingo (05/04): das 12h às 20h.

Moreno

Recife Outlet - sexta (03) - das 9h às 21h; sábado (04)- das 9h às 21h e domingo - das 9h às 21h;


