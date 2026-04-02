Semana Santa: o que abre e o que fecha no comércio e shoppings do Grande Recife
CDL Recife informou como será o funcionamento de lojas de ruas e de shoppings do Grande Recife entre sexta (3) e domingo (5)
Publicado: 01/04/2026 às 07:39
Shopping Recife (JCPM)
Por causa da Semana Santa, os horários das lojas de rua e dos shoppings do Grande Recife terão mudanças.
Na Sexta-Feira Santa (3), o comércio do Centro do Recife vai fechar.
No sábado (4), as lojas operam normalmente. No domingo (5), a abertura é facultativa.
A informação foi repassada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).
Os shopping s da Região Metropolitana funcionarão em horário especial no final de semana.
Confira os horários
Recife
Centro do Recife e bairros - sexta - fechado; sábado - aberto das 8h às 15h e domingo - facultativo
Shopping Recife - sexta (03) - das 12h às 21h; sábado - das 9h às 22h e domingo - das 12h às 21h;
RioMar Recife - sexta (03) - das 12h às 21h; sábado - das 9h às 22h e domingo - das 12h às 21h;
Shopping Boa Vista - sexta (03) - das 10h às 19h; sábado - das 9h às 21h e domingo - das 11h às 19h;
Shopping Tacaruna - sexta (03) - das 12h às 21h; sábado (04) - das 9h às 22h e domingo (05)- das 12h às 21h.
Plaza Shopping - sexta (03) - das 12h às 21h; sábado - das 9h às 22h e domingo - das 12h às 21h
Shopping ETC - sexta (03) - das 12h às 18h; sábado - das 9h às 21h e domingo - das 12h às 18h
Shopping de Afogados - das 9h às 18h; sábado - das 9h às 20h e domingo - das 9h às 17h
Olinda
Shopping Patteo Olinda -sexta (03) - das 12h às 21h; sábado - das 09h às 22h e domingo - das 12h às 21h;
Paulista
Paulista North Way Shopping - sexta (03) - das 12h às 21h; sábado (04) - das 9h às 22h e domingo - das 12h às 21h;
Camaragibe
Camará Shopping - sexta (03) - das 12h às 21h; sábado - das 10h às 22h e domingo - das 12h às 21h;
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - Sexta-feira Santa (03/04): das 12h às 21h; Sábado (04/04): das 9h às 22h e Domingo (05/04): das 12h às 21h
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - sexta (03) - das 12h às 20h; sábado - 9h às 22h e domingo - das 12h às 20h;
Igarassu
Shopping Igarassu - Sexta (03/04): das 12h às 20h00; Sábado (04/04): das 9h às 21h e Domingo (05/04): das 12h às 20h.
Moreno
Recife Outlet - sexta (03) - das 9h às 21h; sábado (04)- das 9h às 21h e domingo - das 9h às 21h;