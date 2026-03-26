Apac publica alerta de chuva para Grande Recife e Zona da Mata

Chuva (Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, no começo da tarde desta quinta-feira (26), um alerta de “Estado de Observação”, com previsão de chuva moderada, pontualmente forte.

Segundo a Apac, pancadas de chuva deverão atingir a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul, na tarde desta quinta e ao longo de toda a sexta.

“Instabilidades associadas a um distúrbios ondulatórios de leste e confluência dos ventos em baixos níveis estão causando aumento da nebulosidade e podem gerar chuvas de intensidade moderada e pontualmente forte na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Sul”, explica nota da Apac.

Últimas 24 horas

No final da manhã desta quinta-feira, o monitoramento da Apac mostrava que choveu mais forte na Zona da Mata Sul, em Sirinhaém, com acúmulo superando os 52mm, nas últimas 24 horas.

Logo depois vinha o Recife (38mm) e Jaboatão dos Guararapes (31), na Região Metropolitana.

