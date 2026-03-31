Todo o estado de Pernambuco está com previsão de chuva intensa, segundo o Inmet
O que varia, conforme publicou o Inmet, é a intensidade chuva, que deve ser mais forte no Sertão e grande parte do Agreste nesta terça (31)
Publicado: 31/03/2026 às 07:28
Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, na madrugada desta terça-feira (31), um alerta de chuvas intensas válido para todo o território de Pernambuco.
O que varia, segundo o Inmet, é a intensidade. Para o Sertão e grande parte do Agreste, totalizando 78 municípios, a previsão é chuva com severidade apontando risco de “Perigo”, identificado também pela bandeira laranja.
O acumulado de água pode ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos (60-100 km/h).
Já para a Região Metropolitana do Recife, as zonas da mata Norte e Sul, além uma pequena região do Agreste, a previsão é de chuva com severidade de “Perigo Potencial”, ou bandeira amarela.
Ou o volume de água ficando entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).
Confira os municípios que estão com bandeira laranja, conforme o Inmet:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Águas Belas
Alagoinha
Araripina
Arcoverde
Belém do São Francisco
Belo Jardim
Betânia
Bodocó
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buíque
Cabrobó
Cachoeirinha
Caetés
Calumbi
Capoeiras
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Cedro
Custódia
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Granito
Iati
Ibimirim
Iguaracy
Inajá
Ingazeira
Ipubi
Itacuruba
Itaíba
Itapetim
Jataúba
Jatobá
Lagoa Grande
Manari
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Paranatama
Parnamirim
Pedra
Pesqueira
Petrolândia
Petrolina
Poção
Quixaba
Salgueiro
Saloá
Sanharó
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Terezinha
São Bento do Una
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Tabira
Tacaimbó
Tacaratu
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama
Venturosa
Verdejante