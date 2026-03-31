Todo o estado de Pernambuco está com previsão de chuva intensa, segundo o Inmet

O que varia, conforme publicou o Inmet, é a intensidade chuva, que deve ser mais forte no Sertão e grande parte do Agreste nesta terça (31)

Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, na madrugada desta terça-feira (31), um alerta de chuvas intensas válido para todo o território de Pernambuco.

O que varia, segundo o Inmet, é a intensidade. Para o Sertão e grande parte do Agreste, totalizando 78 municípios, a previsão é chuva com severidade apontando risco de “Perigo”, identificado também pela bandeira laranja.

O acumulado de água pode ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos (60-100 km/h).

Já para a Região Metropolitana do Recife, as zonas da mata Norte e Sul, além uma pequena região do Agreste, a previsão é de chuva com severidade de “Perigo Potencial”, ou bandeira amarela.

Ou o volume de água ficando entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

Confira os municípios que estão com bandeira laranja, conforme o Inmet:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Águas Belas

Alagoinha

Araripina

Arcoverde

Belém do São Francisco

Belo Jardim

Betânia

Bodocó

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buíque

Cabrobó

Cachoeirinha

Caetés

Calumbi

Capoeiras

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Granito

Iati

Ibimirim

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itaíba

Itapetim

Jataúba

Jatobá

Lagoa Grande

Manari

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Paranatama

Parnamirim

Pedra

Pesqueira

Petrolândia

Petrolina

Poção

Quixaba

Salgueiro

Saloá

Sanharó

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São Bento do Una

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Tacaimbó

Tacaratu

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Verdejante